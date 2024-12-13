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Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 грудня 2024, 11:55
Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16
ілюстрація "Армія Inform"

Протягом доби Росія випустила по Україні 287 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 161 ракету та дрон ворога, 105 безпілотників не досягли цілей.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "Із 14.00 12 грудня противник здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків  – Тамбовська обл РФ.;

- 2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська обл РФ, ТОТ Криму;

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- 1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл. РФ;

- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл. РФ;

- 24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

- 7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька, Ростовська обл. РФ;

- 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

- 193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!"

Деталі: Згідно з даними Повітряних сил, станом на 11.30 підтверджено збиття:

- 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

- 1 балістичної ракети "Іскандер-М";

- 80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотники локаційно втрачено, п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Ракетно-дроновий удар противника вкотре був спрямований в основному по об’єктах енергетики України.

ракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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