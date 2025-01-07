Російська атака по маршрутці у Херсоні: кількість поранених зросла до 8
Вівторок, 7 січня 2025, 13:25
Кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона 6 січня по маршрутці в Херсоні збільшилася до 8.
Джерело: Херсонська ОВА, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Деталі: Зазначається, що до лікарні звернувся 34-річний чоловік, в якого діагностували вибухову травму, контузію та поранення ноги.
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Після надання меддопомогу потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.
"Загалом через цю ворожу атаку одна людина загинула, восьмеро – поранені", – зазначили в ОВА.
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Передісторія:
- 6 січня російські війська вдарили з безпілотника по маршрутному автобусу, що перевозив пасажирів у Корабельному районі Херсона. Тоді було відомо про одну загиблу людину і шістьох поранених.