Російська атака по маршрутці у Херсоні: кількість поранених зросла до 8

Наслідки російської атаки по маршрутці в Херсоні 6 січня. фото: Херсонська МВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки російського дрона 6 січня по маршрутці в Херсоні збільшилася до 8.

Джерело: Херсонська ОВА, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Деталі: Зазначається, що до лікарні звернувся 34-річний чоловік, в якого діагностували вибухову травму, контузію та поранення ноги.

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Після надання меддопомогу потерпілого відпустили на амбулаторне лікування.

"Загалом через цю ворожу атаку одна людина загинула, восьмеро – поранені", – зазначили в ОВА.

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