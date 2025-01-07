В ОСУВ "Хортиця" заперечують інформацію DeepState про окупацію ворогом Лозової
Вівторок, 7 січня 2025, 15:05
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов не підтвердив інформацію про окупацію росіянами Лозової у Харківській області, яку раніше поширив проєкт DeepState.
Джерело: Трегубов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Конкретно щодо Лозової, мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття, інформація з місць протилежна".
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Деталі: Речник підкреслив, що станом на 7 січня немає навіть інформації щодо серйозних боєзіткнень у Лозовій.
Довідково: Лозова - село в Україні, у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення становить 131 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування - Богуславська сільська рада.
Передісторія:
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- 7 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни окупували село Лозова Ізюмського району Харківської області.