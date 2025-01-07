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В ОСУВ "Хортиця" заперечують інформацію DeepState про окупацію ворогом Лозової

Українська правдаВівторок, 7 січня 2025, 15:05
В ОСУВ Хортиця заперечують інформацію DeepState про окупацію ворогом Лозової
Фото: Getty Images

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов не підтвердив інформацію про окупацію росіянами Лозової у Харківській області, яку раніше поширив проєкт DeepState.

Джерело: Трегубов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Конкретно щодо Лозової, мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття, інформація з місць протилежна".

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Деталі: Речник підкреслив, що станом на 7 січня немає навіть інформації щодо серйозних боєзіткнень у Лозовій.

Довідково: Лозова - село в Україні, у Борівській селищній громаді Ізюмського району Харківської області. Населення становить 131 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування - Богуславська сільська рада.

Передісторія: 

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  • 7 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що росіяни окупували село Лозова Ізюмського району Харківської області. 

війнаокупаціяХарківська область
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