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Генштаб: ЗСУ завдали удару по командному пункту морпіхів РФ на Курщині

Валентина РоманенкоВівторок, 7 січня 2025, 16:16
Генштаб: ЗСУ завдали удару по командному пункту морпіхів РФ на Курщині
слобода Біла Курської області РФ на Google-мапі

Сили оборони вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ біля населеного пункту Біла Курської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Згідно з повідомленням Генштабу, 7 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації у районі населеного пункту Біла на Курщині.

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Як пояснюють військові, такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території  РФ.

Дослівно: "Збройні сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України".

Передісторія: 

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Курська область війнаГенштаб
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