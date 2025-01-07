Генштаб: ЗСУ завдали удару по командному пункту морпіхів РФ на Курщині
Вівторок, 7 січня 2025, 16:16
Сили оборони вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ біля населеного пункту Біла Курської області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Згідно з повідомленням Генштабу, 7 січня Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації у районі населеного пункту Біла на Курщині.
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Як пояснюють військові, такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ.
Дослівно: "Збройні сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України".
Передісторія:
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- Сили оборони України в ніч на 5 січня почали наступальні дії в Курській області. Зокрема повідомлялося про просування ЗСУ з боку Суджі в бік села Велике Солдатське.
- СтратКом ЗСУ повідомляв, що в ніч на 25 грудня 2024 року Сили оборони України уразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у населеному пункті Льгов Курської області.