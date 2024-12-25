ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Курщині – СтратКом

Захисники вдарили по розташуванню пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Facebook, Meduza

Дослівно СтратКом: "Цієї ночі ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОБрМП Збройних сил Російської Федерації, який знаходився в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов.

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Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України".

Деталі: Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок удару ворог поніс втрати серед офіцерського складу.

Російські Telegram-канали, з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області стверджують, що внаслідок атаки на Льгов є загиблі.