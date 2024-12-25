Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Курщині – СтратКом

Альона Мазуренко Середа, 25 грудня 2024, 13:23
ЗСУ вдарили по пункту управління росіян на Курщині – СтратКом
deepstatemap

Захисники вдарили по розташуванню пункту управління російської 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області.

Джерело: СтратКом ЗСУ у Facebook, Meduza

Дослівно СтратКом: "Цієї ночі ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОБрМП Збройних сил Російської Федерації, який знаходився в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов.

Реклама:

Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей Збройних сил РФ координувати військові операції проти народу України".

Деталі: Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що внаслідок удару ворог поніс втрати серед офіцерського складу.

Російські Telegram-канали, з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області стверджують, що внаслідок атаки на Льгов є загиблі.

РЕКЛАМА:

війнаКурська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався

Зеленський розповів, як підписантам Будапештського меморандуму було "похеру" на Україну

Шольц обурений "непристойними" заявами опозиції про його нібито зустріч із Путіним

У Фінляндії фіксують спроби вивезення у Росію підсанкційних товарів

мапаЗСУ пішли в наступ на Курщині

Окупанти вночі атакували понад сотнею безпілотників

Усі новини...
війна
Санду підтвердила, що російська ракета порушила повітряний простір Молдови
У Румунії не підтверджують проліт російської ракети над своєю територією
Через нічну атаку росіян на Дніпропетровщині загинула людина – ОВА
Останні новини
04:29
Сирійці розмили очільницю МЗС Німеччини на фото з офіційної зустрічі, але не чоловіків
03:29
Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю зв'язку біля свого узбережжя
02:44
Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області – DeepState
01:37
У Сирії виявили ще одне масове поховання з останками близько 1500 жертв режиму Асада
00:44
Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався
00:43
Президент про Путіна: Глухий, із голою дупою, мамонт і Волдеморт
00:21
Зеленський вважає, що Трамп міг би першим прилетіти в Україну літаком
00:06
Лукашенко на початку війни вибачався й пропонував вдарити по заводу в Білорусі – Зеленський
23:55
Норвежець Клебо став чотириразовим переможцем лижного Тур де Скі
23:42
Зеленський: В башці у Путіна – розсварити мене з Трампом і закінчити окупацію України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: