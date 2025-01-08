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DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 01:24
DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
карта DeepState

У ніч проти 8 січня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.

Джерело: DeepState

Деталі: Зокрема, за даними DeepState, "ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці", біля Нескучного та Янтарного на Донеччині.

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Крім того, стало відомо про його просування у Дворічній на Харківщині.

Аналітики повідомили і про те, що росіяни просунулися в Новоіванівці та біля Нової Сорочини Курської області РФ.

У повідомленні додали, що "уточнюється ситуація в Махновці" на Курщині.

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Що передувало: Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.

війнаДонецька областьХарківська областьКурська область
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