DeepState повідомив про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в Курській області РФ
У ніч проти 8 січня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши про просування ворога на Донеччині, Харківщині та в місцях проведення спецоперації в російській Курській області.
Джерело: DeepState
Деталі: Зокрема, за даними DeepState, "ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці", біля Нескучного та Янтарного на Донеччині.
Крім того, стало відомо про його просування у Дворічній на Харківщині.
Аналітики повідомили і про те, що росіяни просунулися в Новоіванівці та біля Нової Сорочини Курської області РФ.
У повідомленні додали, що "уточнюється ситуація в Махновці" на Курщині.
Що передувало: Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.