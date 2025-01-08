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У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 03:20
У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа
пожежа на нафтобазі в російському Енгельсі в ніч проти 8 січня, фото: Baza

Серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ, у районі нафтобази виникла пожежа.

Джерело: російські Telegram-канали, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін

Деталі: Місцеві жителі повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачили яскраві спалахи в небі.

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Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі нафтобази виникла велика пожежа.

 
фото: Baza
 
фото: Baza

Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.

Оновлено: Згодом Бусаргін інформував про "потрапляння уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі" нібито збитого БпЛА.

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Пізніше губернатор додав, що Саратов і Енгельс уночі зазнали масованої атаки БпЛА.

Довідково: У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.

Росіябезпілотникипожежа
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