У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу, виникла пожежа
Серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ, у районі нафтобази виникла пожежа.
Джерело: російські Telegram-канали, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін
Деталі: Місцеві жителі повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачили яскраві спалахи в небі.
Крім того, за даними жителів російського Енгельса, в районі нафтобази виникла велика пожежа.
Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про загрозу БпЛА.
Оновлено: Згодом Бусаргін інформував про "потрапляння уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі" нібито збитого БпЛА.
Пізніше губернатор додав, що Саратов і Енгельс уночі зазнали масованої атаки БпЛА.
Довідково: У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.
Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.