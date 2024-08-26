Безпілотники атакували аеродром "Енгельс", на якому базуються російські бомбардувальники
Вранці 26 серпня російські міста Саратов та Енгельс атакували безпілотники. У Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95, 11 з них в той час злетіло.
Деталі: У Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок - 38-поверхівку.
Факт нальоту дронів вранці у понеділок підтвердив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
За його словами, "уламки" впали на будинок у житловому комплексі "Volga sky". На сайті ЖК зазначено, що це не тільки найвищий будинок міста, а й "найвища будівля Поволжя (висота 128,6 м.)".
Від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі - 12 кілометрів
У Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок - 38-поверхівку. pic.twitter.com/LnOQUXJY8l— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 26, 2024
Пряма мова Бусаргіна: "Рано вранці засобами ППО ліквідовано БПЛА. Є факти потрапляння уламків у житлові будинки в Саратові та Енгельсі. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі".
Для довідки: Міста Саратов і Енгельс розташовані один навпроти одного на правому і лівому берегах Волги.
Доповнено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито збила 20 українських БпЛА літакового типу.
Повідомляють, що 9 дронів нібито збили над територією Саратовської області, 3 – над територією Курської області, по 2 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Тульської областей, а також по одному – над територіями Орловської та Рязанської областей.