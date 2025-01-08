Аналітики ISW припустили, як війська РФ можуть використати просування в Торецьку

Аналітики Інституту вивчення війни вказують, що російські загарбники використовують свою перевагу в чисельності для просування в Торецьку. Крім того, фахівці зробили припущення, як росіяни мають намір використати свої успіхи в Торецьку.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська нещодавно просунулися в Торецьку після кількох тижнів більш швидких наступальних операцій і досягнень у цьому районі.

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В огляді нагадують, що війська РФ активізували наступальні операції на Торецькому напрямку в червні 2024 року, ймовірно, з метою зменшити український виступ у цьому районі та позбавити українські сили можливості обстрілювати тилові російські райони в напрямку Часового Яру та Покровська, на яких на той час були зосереджені основні зусилля росіян.

З червня 2024 року російські війська повільно та поступово просувалися до Торецька і прилеглих населених пунктів, але в останні тижні активізували наступальні операції та досягли тактичних успіхів у північній та північно-західній частинах Торецька.

Дослівно ISW: "Російські війська, схоже, змінюють тактику штурму в Торецьку, щоб придушити українські сили і сприяти тактичним успіхам у межах населеного пункту".

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"Вони, ймовірно, використовують свою перевагу в чисельності особового складу, щоб інтенсифікувати наступальні дії і просунутися в межах Торецька".

Деталі: Аналітики припускають, що російські війська, ймовірно, мають намір використати свої успіхи в Торецьку для просування далі на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці.

Загарбники можуть мати намір закріпитися на північному заході Торецька і в центрі Щербинівки (на захід від Торецька), щоб просунутися вздовж траси Т-05-16 в напрямку Костянтинівки через Неліпівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів, намагаючись створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

Російські війська також можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька і на південь від Часового Яру в напрямку Білої Гори і Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати українську "кишеню" в цьому районі і вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

Дослівно ISW: "Таке просування ускладнить здатність України контратакувати в ближньому тилу Росії на південний схід від Часового Яру, в тому числі в напрямку Кліщіївки, і дозволить російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи в межах досяжності Костянтинівки і використовувати FPV-безпілотники в межах досяжності міста".

Деталі: Російські війська також можуть спробувати просунутися на захід і північний захід від Нью-Йорка і Леонідівки в напрямку автошляхів Н-20 Донецьк – Костянтинівка і Н-32 Покровськ – Костянтинівка, щоб потіснити Костянтинівку з півдня і створити більш стабільний південний фланг для наступу на Костянтинівку.

Експерти зазначають, що російські війська, ймовірно, зможуть досягти більш швидкого просування в полях і невеликих населених пунктах на північ і захід від Торецька, ніж вони змогли досягти в своєму повільному просуванні до міста Торецьк.

Підрозділи російської армії в цьому районі можуть спробувати повторити короткі, тактично важливі механізовані атаки, які проводили на Курахівському і Вугледарському напрямках восени 2024 року, якщо вони матимуть достатній резерв бронетехніки для цього сектору.

Дослівно ISW: "Російські війська можуть спробувати використати тактичні здобутки в Торецьку та поблизу нього, а також на схід від Покровська, щоб ліквідувати українське укріплення на південний захід від Торецька.

Вони можуть спробувати використати здобутки в межах Торецька і на ділянці Торецьк-Щербинівка-Нью-Йорк, а також нещодавні російські здобутки на схід від Покровська, щоб ліквідувати українську "кишеню" між Воздвиженкою (на схід від Покровська) і Торецьком.

Російське просування на схід від Покровська і на захід від Торецька може бути частиною постійних зусиль, спрямованих на здобуття переваг, які дозволяють захопити будь-яку територію, незважаючи на її відносну незначущість".

Деталі: Разом з тим, на думку фахівців, російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо російське військове командування не посилить наявне угруповання військ у цьому районі військами з інших прифронтових районів.

Дослівно ISW: "Російське військове командування може продовжувати надавати пріоритет Покровському та Курахівському напрямкам, але зменшити пріоритетність наступальних операцій на інших ділянках фронту, таких як Куп'янський або Борівський напрямки, з метою передислокації сил на Торецький напрямок".

"Наразі ISW не готовий надати прогноз щодо того, як росіяни будуть розподіляти зусилля під Торецьком".

Ключові висновки ISW за 7 січня: