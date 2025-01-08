Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

До 126 осіб зросла кількість загиблих через землетрус у Тибеті

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 06:26
До 126 осіб зросла кількість загиблих через землетрус у Тибеті
скриншот відео

Щонайменше 126 людей загинули і 188 отримали поранення внаслідок потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці.

Джерело: CCTV, CNN

Деталі: Крім того, у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.

Реклама:

Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, знаходиться недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.

Підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Непалу Катманду.

У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше повідомлялось, що у південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.

Пізніше стало відомо про 95 загиблих і 130 поранених через землетрус.

землетрусстихійне лихожертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
землетрус
Через землетрус у Тибеті загинули 95 людей, ще 130 – постраждали
Землетрус у Тибеті забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали
У Чернівецькій області зареєстрували землетрус магнітудою  3,1 бала
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: