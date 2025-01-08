До 126 осіб зросла кількість загиблих через землетрус у Тибеті

Щонайменше 126 людей загинули і 188 отримали поранення внаслідок потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці.

Джерело: CCTV, CNN

Деталі: Крім того, у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.

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Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, знаходиться недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.

Підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Непалу Катманду.

У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.

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Що передувало: Раніше повідомлялось, що у південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.

Пізніше стало відомо про 95 загиблих і 130 поранених через землетрус.