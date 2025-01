Землетрус у Тибеті забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали

У південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.

Дерело: CNN

Деталі: Зазначається, що епіцентром землетрусу став повіт Тінгрі, що входить до Тибетського автономного району Китаю. Як повідомляє Геологічна служба США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 ранку за місцевим часом і супроводжувався численними підземними поштовхами.

За даними державного інформаційного агентства Сіньхуа, в окрузі Тінгрі пошкоджено понад 1 000 будинків. Наразі відомо про щонайменше 53 загиблих і 62 постраждалих. Поштовхи відчувалися не лише в Китаї, але й у сусідніх Непалі та північних регіонах Індії.

