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Землетрус у Тибеті забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали

Анастасія ПроцВівторок, 7 січня 2025, 09:23
Землетрус у Тибеті забрав життя 53 людей, ще 62 постраждали
фото: mihujun/Douyin

У південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.

Дерело: CNN

Деталі: Зазначається, що епіцентром землетрусу став повіт Тінгрі, що входить до Тибетського автономного району Китаю. Як повідомляє Геологічна служба США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 9:05 ранку за місцевим часом і супроводжувався численними підземними поштовхами.

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За даними державного інформаційного агентства Сіньхуа, в окрузі Тінгрі пошкоджено понад 1 000 будинків. Наразі відомо про щонайменше 53 загиблих і 62 постраждалих. Поштовхи відчувалися не лише в Китаї, але й у сусідніх Непалі та північних регіонах Індії.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав чиновників докласти максимальних зусиль для порятунку постраждалих, зведення до мінімуму кількості жертв і належного забезпечення людей, які залишилися без житла. 

землетрусжертви
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