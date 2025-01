Через землетрус у Тибеті загинули 95 людей, ще 130 – постраждали

Щонайменше 95 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці, підземні поштовхи відчувалися в Гімалаях, сусідніх Непалі, Бутані та частинах північної Індії.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 9.05 ранку за місцевим часом на глибині 10 кілометрів і супроводжувався численними підземними поштовхами.

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82