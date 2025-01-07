Через землетрус у Тибеті загинули 95 людей, ще 130 – постраждали

Територія, де стався землетрус, фото: счкриншот з відео ВВС

Щонайменше 95 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці, підземні поштовхи відчувалися в Гімалаях, сусідніх Непалі, Бутані та частинах північної Індії.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 9.05 ранку за місцевим часом на глибині 10 кілометрів і супроводжувався численними підземними поштовхами.

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A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82 — Reuters (@Reuters) January 7, 2025

"Енергія, вивільнена тектонічним рухом, зруйнувала будинки у віддалених гімалайських селах, потрясла сусіднє тибетське священне місто і налякала відвідувачів базового табору на Евересті", - говориться у повідомленні.

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Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі на Тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно в 50 милях на північ від найвищої гори світу.

За інформацією місцевої влади, щонайменше 130 людей отримали поранення. Понад 1 тисячу будинків в окрузі Тінгрі було пошкоджено.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що у південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.