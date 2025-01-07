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Через землетрус у Тибеті загинули 95 людей, ще 130 – постраждали

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 12:26
Через землетрус у Тибеті загинули 95 людей, ще 130 – постраждали
Територія, де стався землетрус, фото: счкриншот з відео ВВС

Щонайменше 95 людей загинули внаслідок потужного землетрусу, що стався у віддаленому регіоні Тибету у вівторок вранці, підземні поштовхи відчувалися в Гімалаях, сусідніх Непалі, Бутані та частинах північної Індії.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,1 стався о 9.05 ранку за місцевим часом на глибині 10 кілометрів і супроводжувався численними підземними поштовхами.

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"Енергія, вивільнена тектонічним рухом, зруйнувала будинки у віддалених гімалайських селах, потрясла сусіднє тибетське священне місто і налякала відвідувачів базового табору на Евересті", - говориться у повідомленні.

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Епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі на Тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно в 50 милях на північ від найвищої гори світу.

За інформацією місцевої влади, щонайменше 130 людей отримали поранення. Понад 1 тисячу будинків в окрузі Тінгрі було пошкоджено.

Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що у південно-західному китайському районі Тибету на кордоні з Непалом стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули 53 людини, ще 62 були поранені.

землетрусжертви
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