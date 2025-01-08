Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Сили оборони знешкодили ще 1 660 окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 07:17
Сили оборони знешкодили ще 1 660 окупантів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони знешкодили 1 660 російських загарбників та знищили 4 танки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9714 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,
  • артилерійських систем – 21729 (+19) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3681 (+0).

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
Збройні сили
Генштаб: На Курщині росіяни штурмували позиції ЗСУ майже 100 разів за добу
Втрати росіян у війні перевалили за 800 тисяч військових – Генштаб
Росіяни 47 разів штурмували Курський плацдарм та майже 80 – Покровський і Курахівський напрямки
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: