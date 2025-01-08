Сили оборони знешкодили ще 1 660 окупантів – Генштаб
Середа, 8 січня 2025, 07:17
Протягом минулої доби Сили оборони знешкодили 1 660 російських загарбників та знищили 4 танки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.25 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 801 670 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9714 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20205 (+16) од,
- артилерійських систем – 21729 (+19) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21727 (+19),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33307 (+81) од,
- спеціальної техніки ‒ 3681 (+0).