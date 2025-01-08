Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року – уповноважений

Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року – це військові і цивільні.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у коментарі "Українській правді", стаття УП "Нам постійно кажуть: чекайте. А що чекати?". Чому сім'ї шукають зниклих безвісти військових активніше, ніж держава"

Деталі: Наразі в реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, понад 71 тисячу записів. Йдеться і про військових, і про цивільних. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус. Виокремити дані щодо військових Добросердов відмовився, оскільки це секретна інформація.

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Пряма мова уповноваженого з питань зниклих безвісти: "Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах – за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці – Донецька, далі Дніпропетровська і Харківська області".

Більше деталей: Досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців. Всього 7,5 тисяч із них офіційно підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 у зв'язку зі встановленням місця знаходження, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.

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Крім цього, у реєстрі збирається інформація про неідентифіковані тіла. Таких записів наразі понад 3,2 тисячі.

Інфографіка Андрія Калістратенка, УП

Пряма мова Добросердова: "Кожного місяця, а іноді двічі на місяць, відбувається репатріація тіл. Ми передаємо тіла окупантів Росії і отримуємо тіла наших захисників. Ця процедура відбувається стабільно, без великих перерв. Відповідно певні пошукові роботи з тієї сторони відбуваються. Вони повертають тіла. На сьогодні нам вдалося повернути 5,5 тисяч тіл".

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