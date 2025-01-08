Сили оборони уразили нафтобазу, яка заправляє стратегічні літаки РФ, що випускають ракети по Україні
Сили оборони України уразили базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області РФ.
Джерело: Генштаб
Деталі: В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт".
Зазначається, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
Дослівно: "Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах".
Що передувало: Російські Telegram-канали та губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомли про серію вибухів над Енгельсом у районі нафтобази.
Місцеві жителі повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачили яскраві спалахи в небі. У районі нафтобази виникла велика пожежа.