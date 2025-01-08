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Сили оборони уразили нафтобазу, яка заправляє стратегічні літаки РФ, що випускають ракети по Україні

Валентина РоманенкоСереда, 8 січня 2025, 10:52
Сили оборони уразили нафтобазу, яка заправляє стратегічні літаки РФ, що випускають ракети по Україні
ілюстрація Генштабу

Сили оборони України уразили базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт".

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Зазначається, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

Дослівно: "Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах".

Що передувало: Російські Telegram-канали та губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомли про серію вибухів над Енгельсом у районі нафтобази.

Місцеві жителі повідомили, що над кількома районами міста чули близько 25 сильних вибухів і побачили яскраві спалахи в небі. У районі нафтобази виникла велика пожежа.

Росія
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