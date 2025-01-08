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Через російську атаку на Берислав постраждали дві людини

Анастасія ПроцСереда, 8 січня 2025, 11:15
Через російську атаку на Берислав постраждали дві людини
Ілюстративне фото: Getty Images

8 січня російські військові скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області, внаслідок чого постраждав 66-річний чоловік та  69-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку через атаки російських БпЛА у Бериславі постраждали двоє людей".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки з дрона 66-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. У 69-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг, голови та живота.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

Читати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

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Що передувало:

  • 7 січня окупанти з безпілотника атакували цивільний автомобіль у Наддніпрянському Херсонської області, у результаті чого загинув 62-річний чоловік.

Херсонська областьбезпілотники
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