Через російську атаку на Берислав постраждали дві людини

8 січня російські військові скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області, внаслідок чого постраждав 66-річний чоловік та 69-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку через атаки російських БпЛА у Бериславі постраждали двоє людей".

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Деталі: Повідомляється, що внаслідок скидання вибухівки з дрона 66-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення руки. У 69-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкові поранення рук, ніг, голови та живота.

Наразі постраждалі перебувають у лікарні, де медики надають їм необхідну допомогу.

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