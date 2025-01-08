Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Часовому Яру й Торецьку – ОСУВ Хортиця
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони під час введення штурмових дій в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.
Джерело: офіційний Telegram-канал ОСУВ "Хортиця"
Деталі: Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.
Дослівно: "При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування".
Деталі: Військові зазначають, що наразі вживаються заходи для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення.
Передісторія:
- Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.
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Виконуючий обовʼязки командира полку "Цунамі" на позивний "Мансур" повідомив, що у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.