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Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Часовому Яру й Торецьку – ОСУВ Хортиця

Анастасія ПроцСереда, 8 січня 2025, 12:54
Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Часовому Яру й Торецьку – ОСУВ Хортиця
Ілюстративне фото: Getty Images

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця"  повідомило, що окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони під час введення штурмових дій в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. 

Джерело: офіційний Telegram-канал ОСУВ "Хортиця"

Деталі: Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку. 

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Дослівно: "При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування".

Деталі: Військові зазначають, що наразі вживаються заходи для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Передісторія: 

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  • Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.

  • Виконуючий обовʼязки командира полку "Цунамі" на позивний "Мансур" повідомив, що у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Донецька область
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