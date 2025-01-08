Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони під час введення штурмових дій в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.

Джерело: офіційний Telegram-канал ОСУВ "Хортиця"

Деталі: Повідомляється, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в Часовому Яру, в районі Ступочок та в Торецьку.

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Дослівно: "При проведенні наступальних дій в міській забудові ворог активно застосовував ударні БПЛА. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції зазнали руйнування".

Деталі: Військові зазначають, що наразі вживаються заходи для того, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Передісторія:

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