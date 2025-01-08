Нардепи покликали в Раду Шмигаля: питатимуть про демобілізацію

Народні депутати викликали до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання законопроєкту про демобілізацію.

Джерело: нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 158 депутатів при 150 необхідних.

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Про конкретну дату не йшлося. Водночас Железняк уточнює, що прем'єр традиційно виступатиме в Раді в п'ятницю в рамках години запитань до уряду.

Що передувало: "Українській правді" стало відомо, що Міністерство оборони просить комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

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