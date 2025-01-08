Нардепи покликали в Раду Шмигаля: питатимуть про демобілізацію
Середа, 8 січня 2025, 14:07
Народні депутати викликали до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання законопроєкту про демобілізацію.
Джерело: нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у Telegram
Деталі: За відповідне рішення проголосували 158 депутатів при 150 необхідних.
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Про конкретну дату не йшлося. Водночас Железняк уточнює, що прем'єр традиційно виступатиме в Раді в п'ятницю в рамках години запитань до уряду.
Що передувало: "Українській правді" стало відомо, що Міністерство оборони просить комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.
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Передісторія:
- Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію.
- За ініціативи головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з документу було виключено положення про звільнення військових зі служби.
- Верховна Рада зобовʼязала Міністерство оборони напрацювати законопроєкт із відповідними нормами впродовж 8 місяців.
- Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко 14 листопада повідомив "Українській правді", що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року.