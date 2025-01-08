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Нардепи покликали в Раду Шмигаля: питатимуть про демобілізацію

Валентина РоманенкоСереда, 8 січня 2025, 14:07
Нардепи покликали в Раду Шмигаля: питатимуть про демобілізацію
Денис Шмигаль. фото пресслужби Кабміну

Народні депутати викликали до парламенту прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо питання законопроєкту про демобілізацію.

Джерело: нардепи Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") у Telegram

Деталі: За відповідне рішення проголосували 158 депутатів при 150 необхідних.

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Про конкретну дату не йшлося. Водночас Железняк уточнює, що прем'єр традиційно виступатиме в Раді в п'ятницю в рамках години запитань до уряду.

Що передувало: "Українській правді" стало відомо, що Міністерство оборони просить комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.

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Передісторія: 

  • Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію.
  • За ініціативи головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського з документу було виключено положення про  звільнення військових зі служби.
  • Верховна Рада зобовʼязала Міністерство оборони напрацювати законопроєкт із відповідними нормами впродовж 8 місяців.
  • Секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко 14 листопада повідомив "Українській правді", що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня 2024 року. 

демобілізаціяШмигаль Верховна Рада
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