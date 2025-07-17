Зеленський: Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, до того потрібна ротація
Президент Володимир Зеленський зазначив, що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.
Джерело: глава держави у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення нового уряду, "Укрінформ", нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.
Деталі: На засіданні парламенту 17 липня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко поставив Зеленському запитання щодо законопроєкту про чіткі терміни військової служби.
"Наші люди, героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін, ворогів усередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Такі як ти… Коли такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", – відповів президент.
Гончаренко обурився звертанню на "ти" і вигукував "ганьба".