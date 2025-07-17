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Зеленський: Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, до того потрібна ротація

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 липня 2025, 13:20
Зеленський: Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, до того потрібна ротація
Володимир Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський зазначив, що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.

Джерело: глава держави у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення нового уряду, "Укрінформ", нардеп Ярослав Железняк у соцмережах.

Деталі: На засіданні парламенту 17 липня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко поставив Зеленському запитання щодо законопроєкту про чіткі терміни військової служби.

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"Наші люди, героїчні військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін, ворогів усередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Наші герої заслуговують якісних ротацій. Такі як ти… Коли такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут", – відповів президент.

Гончаренко обурився звертанню на "ти" і вигукував "ганьба".

демобілізаціяЗеленськийарміяЗбройні сили
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