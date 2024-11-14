Міноборони обіцяє напрацювати законопроєкт про умови демобілізації до 18 грудня – Костенко

Міністерство оборони України планує завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби до 18 грудня цього року.

Джерело: секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

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Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ проєкт буде готовий у визначений парламентом терміном – до 18 грудня 2024 року".

Деталі: За словами Костенка, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує Міноборони.

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