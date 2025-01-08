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У ДПСУ прокоментували нові військові навчання в Білорусі: Ударних формувань немає

Валентина РоманенкоСереда, 8 січня 2025, 15:28
У ДПСУ прокоментували нові військові навчання в Білорусі: Ударних формувань немає
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна-Укрінформ"

Українські прикордонники відстежують військові навчання, які проводяться в глибині території Білорусі, наразі ударних формувань у напрямку кордону з Україною не зафіксовано.

Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Офіцер нагадав, що різного роду навчання на території Білорусі відбуваються постійно: як із територіальною обороною, так і з іншими підрозділами.

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Демченко наголосив, що Білорусь постійно афішує подібні навчання, і повторює, буцімто саме Україна становить загрозу для Білорусі, замовчуючи, що саме булоруси відкрили свій кордон для нападу Росії в лютому 2022 року.

Пряма мова: "Ми постійно відстежуємо те, що відбувається в глиб території Білорусі, щоб розуміти, наскільки це становить загрозу для України. Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується".

Що передувало: Міноборони Білорусі заявило, що з 8 по 31 січня у Гомельському районі РБ пройдуть військові навчання із військовозобов'язаними територіальної оборони, а також резервістів та військових запасу.

БілоруськордонПрикордонна служба
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