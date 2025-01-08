Білорусь розпочинає військові навчання біля кордонів з Україною

З 8 по 31 січня у Гомельському районі Білорусі пройдуть військові навчання із військовозобов'язаними територіальної оборони, а також резервістів та військових запасу.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі, "Беларускі Гаюн"

Дослівно Міноборони: "З 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ".

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Деталі: Як повідомили у білоруському міністерстві, за час навчань керівництво підрозділів відпрацює навички управління особовим складом, також відбудеться "прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із задіянням місцевої бази мобілізаційного розгортання".

За інформацією проєкту "Беларускі Гаюн" під час навчань окремо буде приділено увагу підготовці військовозобов'язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами ЗС РБ.

Окремо "Гаюн" підкреслює, що збори тероборони пройдуть у Гомельському районі, який граничить із Чернігівською областю України.

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"Гомельський район став першим регіоном Білорусі, де у 2025 році пройдуть навчання з теробороною. У 2024 році збори з військовозобов'язаними територіальних військ відбулися в 15 регіонах Білорусі. На них із запасу було призвано близько 1568 резервістів", - йдеться у дописі "Беларуского Гаюна".

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