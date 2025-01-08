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ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту армії РФ у Харцизьку

Українська правдаСереда, 8 січня 2025, 15:53
ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту армії РФ у Харцизьку
Фото: Getty Images

Збройні сили України вразили високоточним ударом командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який базувався у місті Харцизьк на Донеччині.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового".

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Деталі: Як повідомили у Генштабі, військові вжили всіх заходів, щоб під час удару цивільне населення не постраждало.

Передісторія:

  • Напередодні 7 січня Сили оборони вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ біля населеного пункту Біла Курської області.

війнаобстріл
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