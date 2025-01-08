ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту армії РФ у Харцизьку

Збройні сили України вразили високоточним ударом командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який базувався у місті Харцизьк на Донеччині.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового".

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Деталі: Як повідомили у Генштабі, військові вжили всіх заходів, щоб під час удару цивільне населення не постраждало.

Передісторія: