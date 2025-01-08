ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту армії РФ у Харцизьку
Середа, 8 січня 2025, 15:53
Збройні сили України вразили високоточним ударом командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, який базувався у місті Харцизьк на Донеччині.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Дослівно: "Російські окупаційні війська використовували дану будівлю для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового".
Реклама:
Деталі: Як повідомили у Генштабі, військові вжили всіх заходів, щоб під час удару цивільне населення не постраждало.
Передісторія:
- Напередодні 7 січня Сили оборони вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ біля населеного пункту Біла Курської області.