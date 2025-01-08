Рятувальні роботи через удар КАБами по Запоріжжю завершені: 13 загиблих, 63 потерпілих

Росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Відомо про 13 загиблих та 63 потерпілих.

Джерело: Національна поліція України, ДСНС

Дослівно Нацпол: "8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт".

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Поліція: Окупанти вдарили по Запоріжжю КАБами, вони вибухнули серед скупчення людей.

Відео - ДСНС Запоріжжя pic.twitter.com/Uzmq9m5fE5 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 8, 2025

Деталі: Станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей. Більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті.

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Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі.

фото - нацполіція

фото - нацполіція

фото - нацполіція

За даними рятувальників, ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв. м. та 3-х автомобілів.

Оновлено: О 20:30 поліція повідомила, що пошуково-рятувальні роботи завершено. Унаслідок російського удару 13 людей загинуло, 33 отримали поранення. Поліція врятувала 5 людей.

Станом на 21:20 в поліції повідомили, що відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою.

Що передувало:

Російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі.