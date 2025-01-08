Двоє людей загинули через удар РФ по Степногірську в Запорізькій області

Росіяни 8 січня 5 разів вдарили по прифронтовому Степногірську в Запорізькій області. Двоє людей загинули.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший – в житловий будинок.

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Двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває".

Оновлено о 21:04: Згодом в ОВА повідомили, що з-під завалів дістали тіла двох жінок. Ще одного чоловіка і жінку врятували.

фото - запорізька ова

Що передувало:

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Росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Відомо про 13 загиблих та 32 поранених.