Двоє людей загинули через удар РФ по Степногірську в Запорізькій області
Середа, 8 січня 2025, 20:36
Росіяни 8 січня 5 разів вдарили по прифронтовому Степногірську в Запорізькій області. Двоє людей загинули.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни щонайменше п’ять разів ударили по прифронтовому населеному пункту. Один з ударів прийшовся у будівлю селищної ради. Інший – в житловий будинок.
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Двох людей врятовано, ще двоє залишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває".
Оновлено о 21:04: Згодом в ОВА повідомили, що з-під завалів дістали тіла двох жінок. Ще одного чоловіка і жінку врятували.
Що передувало:
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Росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Відомо про 13 загиблих та 32 поранених.