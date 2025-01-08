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Блінкен про наміри Трампа щодо Гренландії: Очевидно, що цього не станеться

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 8 січня 2025, 21:35
Блінкен про наміри Трампа щодо Гренландії: Очевидно, що цього не станеться
Ентоні Блінкен. Фото - Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен не вважає потрібним витрачати час на обговорення ідеї Дональда Трампа про взяття під контроль Гренландії, на його думку, цього "не станеться".

Джерело: Блінкен на пресконференції з французьким колегою Жан-Ноелем Барро в Парижі в середу, 8 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен зазначив, що останні чотири роки адміністрація США намагалась співпрацювати із союзниками, а не "казати чи робити щось, що може їх відштовхнути".

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"Хай там як, ідея, висловлена щодо Гренландії, очевидно, не найкраща. Але, мабуть, важливіше те, що цього, очевидно, не станеться, тому нам, мабуть, не варто гаяти багато часу на розмови про це", – додав він.

Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію – данську територію і найбільший острів у світі.

Напередодні він відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

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Данська прем'єрка Метте Фредеріксен нещодавно наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.

ТрампБлінкенЄС
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