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Обстріли Покровська посилилися: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста – голова МВА

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 01:37
Обстріли Покровська посилилися: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста – голова МВА
Зруйнована стела на в'їзді в покровськ. фото: Facebook / Павло Вишебаба

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. Місто без світла, газу й водопостачання. 

Джерело: Добряк в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

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Пряма мова: "Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами".

Деталі: Добряк повідомив, що в місті досі залишається 7 200 людей, попри відсутність електропостачання, газу та водопостачання, яке припинилося ще влітку. Попри складні умови, у місті працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць.

За словами очільника МВА, евакуація мешканців триває, але її формат змінився.

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Пряма мова: "Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно".

Деталі: Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло – люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що "людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень".

"Держава точно не надасть кожному окреме житло", – додав очільник адміністрації.

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Передісторія:

  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
  • 2 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону повідомив, що російські окупаційні війська не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти та оточити місто.
  • Нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території, зокрема, в Маріуполь повернулося близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни.

евакуаціяДонецька область
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