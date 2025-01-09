Обстріли Покровська посилилися: окупанти перебувають менш ніж за 3 кілометри від міста – голова МВА

Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. Місто без світла, газу й водопостачання.

Джерело: Добряк в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

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Пряма мова: "Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами".

Деталі: Добряк повідомив, що в місті досі залишається 7 200 людей, попри відсутність електропостачання, газу та водопостачання, яке припинилося ще влітку. Попри складні умови, у місті працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць.

За словами очільника МВА, евакуація мешканців триває, але її формат змінився.

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Пряма мова: "Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно".

Деталі: Коментуючи ситуації з людьми, які не можуть самостійно орендувати житло – люди передпенсійного віку, з особливими потребами, люди з інвалідністю – Добряк зазначив, що "людям допомагають їхні родини, держава допомагає у вигляді виплат ВПО, наші гуманітарні помічники видають разову допомогу у вигляді 1800 гривень".

"Держава точно не надасть кожному окреме житло", – додав очільник адміністрації.

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