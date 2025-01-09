Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 113 людей, 10 з яких – у важкому стані

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині".

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Деталі: За його словами, станом на зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 знаходяться у важкому стані.

Що передувало: 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Повідомлялось про 13 загиблих та 63 потерпілих.