Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 113 людей, 10 з яких – у важкому стані
Четвер, 9 січня 2025, 07:41
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на ранок 9 січня кількість постраждалих людей у результаті ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю зросла до 113 людей, загинули 13 мешканців.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова: "Медична допомога надана 113 постраждалим, у тому числі 13-річній дитині".
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Деталі: За його словами, станом на зараз госпіталізовані 59 людей, з них 10 знаходяться у важкому стані.
Що передувало: 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Повідомлялось про 13 загиблих та 63 потерпілих.