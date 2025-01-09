На Херсонщині через російську атаку загинув 27-річний чоловік
Четвер, 9 січня 2025, 08:41
Внаслідок російської атаки 8 січня на Берислав Херсонської області загинув 27-річний чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Ввечері окупанти вдарили по місту з БпЛА. Через скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік".
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Деталі: Також Прокудін висловив співчуття рідним і близьким вбитого.
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Передісторія:
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- 8 січня російські військові скинули з дрона вибухівку на Берислав Херсонської області, внаслідок чого постраждав 66-річний чоловік та 69-річна жінка.