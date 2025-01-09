Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

ВМС: Після збиття дронами Magura вертольотів окупантів у Чорному морі поменшало російських вильотів

Українська правдаЧетвер, 9 січня 2025, 13:29
ВМС: Після збиття дронами Magura вертольотів окупантів у Чорному морі поменшало російських вильотів
Фото: Getty Images

Після того, як українські морські дрони в ніч на 31 грудня уразили два російські гелікоптери над Чорним морем, вильотів окупантів над акваторією поменшало.

Джерело: речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Їхня кількість (вильотів гелікоптерів - ред.) трохи зменшилась, але вони (росіяни - ред.) вимушені всеодно використовувати гелікоптери для протидронової боротьби, це їхня основна мета діяльності та основне завдання".

Реклама:

Деталі: Речник зазначив, що росіяни не відмовилися повністю від практики патрулювання гелікоптерами над морем, адже не мають іншого вибору та можливості інакше "полювати" на українські морські дрони.

Плетенчук підкреслив, що росіяни ніколи з першого разу не розуміють ситуації й потребують певної повторюваності дій, щоб зробити відповідні висновки.

За словами речника, попри тенденцію до зменшення активності російської авіації над Чорним морем, її використання залишається серйозною проблемою для Сил оборони, оскільки окупанти фактично контролюють повітряний простір над Кримом та морем.

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

  • Нагадаємо, 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Кримвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
На гірськолижному курорті Драгобрат загинула туристка, яка каталася на лижах
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Усі новини...
Крим
"Чорна мітка" окупації: як не втратити зв'язок із людьми
Плетенчук: Росіянам важко відновлювати захисні споруди Кримського моста через шторми
"Екіпаж Мі-8 навіть не зрозумів, що сталося": у ГУР розповіли деталі історичного бою в Чорному морі
Останні новини
02:44
Росіяни атакували шість громад Сумщини, здійснили понад 40 обстрілів
01:58
Нетаньягу заявив про можливість відновлення бойових дій у Газі
01:10
Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 12
00:52
тенісСвітоліна здобула ювілейну перемогу над суперницями з топ-10 світового рейтингу
00:20
У Києві ППО працювала по ворожих БпЛА – Кличко
00:15
Двічі біженка: що варто знати про долю художниці Олександри Екстер
00:14
Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState
23:51
Німеччина є головною мішенню тарифів Трампа в ЄС – міністр
23:41
Чи стане Америка "знову здоровою"? Що Трамп може зробити з медициною США і як це вплине на нас
23:21
У США закликали до контролю за компанією, що заснована людьми з Huawei
Усі новини...
Реклама:
Реклама: