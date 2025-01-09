ВМС: Після збиття дронами Magura вертольотів окупантів у Чорному морі поменшало російських вильотів

Після того, як українські морські дрони в ніч на 31 грудня уразили два російські гелікоптери над Чорним морем, вильотів окупантів над акваторією поменшало.

Джерело: речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Їхня кількість (вильотів гелікоптерів - ред.) трохи зменшилась, але вони (росіяни - ред.) вимушені всеодно використовувати гелікоптери для протидронової боротьби, це їхня основна мета діяльності та основне завдання".

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Деталі: Речник зазначив, що росіяни не відмовилися повністю від практики патрулювання гелікоптерами над морем, адже не мають іншого вибору та можливості інакше "полювати" на українські морські дрони.

Плетенчук підкреслив, що росіяни ніколи з першого разу не розуміють ситуації й потребують певної повторюваності дій, щоб зробити відповідні висновки.

За словами речника, попри тенденцію до зменшення активності російської авіації над Чорним морем, її використання залишається серйозною проблемою для Сил оборони, оскільки окупанти фактично контролюють повітряний простір над Кримом та морем.

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