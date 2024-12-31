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ГУР заявило про історичний удар: морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму

Валентина РоманенкоВівторок, 31 грудня 2024, 09:18
ГУР заявило про історичний удар: морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму
дрон Magura V5. ілюстративне фото Getty Images

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі:  Повідомляється, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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За даними розвідки, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

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Оновлено: Слухайте також радіоперехоплення з підбитого Мі-8, якому вдалося вціліти.

Що передувало: У Севастополі тимчасово окупованого росіянами Криму ввечері 30 грудня та в ніч на вівторок пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку БпЛА і надводних безпілотників.

У травні 2024 року стало відомо, що на українські морські дрони Magura почали встановлювати зенітні ракети.

Читайте також: Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

безпілотникиГУРКримвійна
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