ГУР заявило про історичний удар: морський дрон знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму
Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що його воїни вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5.
Джерело: ГУР МОУ
Деталі: Повідомляється, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
За даними розвідки, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.
Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Оновлено: Слухайте також радіоперехоплення з підбитого Мі-8, якому вдалося вціліти.
Що передувало: У Севастополі тимчасово окупованого росіянами Криму ввечері 30 грудня та в ніч на вівторок пролунали вибухи, окупанти заявили про атаку БпЛА і надводних безпілотників.
У травні 2024 року стало відомо, що на українські морські дрони Magura почали встановлювати зенітні ракети.
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