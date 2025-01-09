Кількість поранених від удару по Запоріжжю зросла до 122 людей
Четвер, 9 січня 2025, 20:05
Через атаку КАБами на Запоріжжя 8 січня кількість постраждалих зросла до 122.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Пряма мова: "На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя.
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Станом на зараз за допомогою до лікарів звернулось 122 людини".
Що передувало: 8 січня росіяни завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами, вони вибухнули поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Повідомлялось про 13 загиблих.