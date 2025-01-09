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Остін вважає, що Путін у відчаї, і доказ цьому – північні корейці

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 9 січня 2025, 20:26
Остін вважає, що Путін у відчаї, і доказ цьому – північні корейці
фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія зазнала значних втрат у повномасштабній війні проти України, тому лідер РФ Володимир Путін у відчаї був змушений залучити війська Північної Кореї.

Джерело: Остін на пресконференції після завершення засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Остін навів останні оцінки США, згідно з якими з 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч військових в Україні. До "втрат" належать як загиблі, так і поранені російські військові.

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"Російські втрати в Україні нині перевищують дві треті від усієї чисельності російського війська на початку війни, яку обрав Путін. Лише у листопаді 2024 року Росія втрачала майже 1500 військових щодня", – підкреслив він.

Шеф Пентагону додав, що через нездатність компенсувати такі втрати Росія була змушена "набирати людей у вʼязницях і примушувати контрактників" до участі у війні.

"Москва навіть повела війська з Північної Кореї у чужу для них війну. Це ще одна чітка ознака відчаю Путіна. Північнокорейські війська втратили понад тисячу людей відтоді, як вони вступили у путінську війну в грудні минулого року. Звісно, є й інші оцінки, значно більші за цю", – додав Остін.

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Британська розвідка раніше констатувала, що у 2024 році Росія зазнала рекордних втрат вбитими і пораненими у війні проти України, а місяцем найбільших втрат став грудень.

За даними Генштабу Збройних Сил України, російські втрати станом на 9 січня перевищили 803 тисячі військових.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані, що з 24 лютого 2022 року загинули 43 тисячі українських військових і 370 тисяч були поранені, тоді як російські втрати на той час перевищували 750 тисяч осіб, з яких 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.

ПутінПівнічна КореявійнаСША
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