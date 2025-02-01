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Трамп хоче запровадити мита на товари з ЄС

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 02:10
Трамп хоче запровадити мита на товари з ЄС
Тамп, фото: фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про наміри накласти мита на продукцію із країн ЄС.

Джерело: Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, цитує "Суспільне"

Пряма мова Трампа: "Чи запроваджу я мита щодо ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну відповідь? Безумовно. ЄС жахливо з нами поводився".

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"Вони не беруть наші автомобілі. Вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони, по суті, майже нічого не беруть. У нас величезний дефіцит з ЄС. Тож ми зробимо щось дуже суттєве стосовно ЄС".

Деталі: Трамп пояснив, що запровадження мита на продукцію із країн ЄС має дозволити США виправити ситуацію із торговельним дефіцитом.

Нагадаємо: Сполучені Штати планують запровадити тарифи на імпорт із Канади, Китаю і Мексики з 1 лютого, як це і анонсував Трамп.

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Трамп раніше стверджував, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого, тобто вже завтра.

Премʼєр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова до заходів у відповідь на тарифи, але попередив, що на країну чекають "важкі часи".

ТрампЄС
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