Федоров показав наслідки масованої атаки на Запоріжжя

Голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров показав наслідки масованої атаки російських дронів на Запоріжжя.

Джерело: Федоров у соцмережах

Пряма мова Федорова: "Внаслідок удару понівечені навчальний заклад, будинки та автівки.

Реклама:

Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки".

фото: федоров

фото: федоров

фото: федоров

Деталі: Також Федоров показав один з понівечених будинків у місті.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджений навчальний заклад.

РЕКЛАМА:

І додав, що 18 ""Шахедів" скерували росіяни на Запоріжжя цієї ночі".

Що передувало: Повідомлялося, що російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів.