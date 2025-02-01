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Федоров показав наслідки масованої атаки на Запоріжжя

Ольга Глущенко Субота, 1 лютого 2025, 05:10

Голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров показав наслідки масованої атаки російських дронів на Запоріжжя.

Джерело: Федоров у соцмережах

Пряма мова Федорова: "Внаслідок удару понівечені  навчальний заклад, будинки та автівки.

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Комунальники вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки".

 
фото: федоров
 
фото: федоров
 
фото: федоров

Деталі: Також Федоров показав один з понівечених будинків у місті.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджений навчальний заклад.

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І додав, що 18 ""Шахедів" скерували росіяни на Запоріжжя цієї ночі".

Що передувало: Повідомлялося, що російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів.

ЗапоріжжяШахедбезпілотникиросійсько-українська війна
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