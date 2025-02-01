Російська армія продовжує "повзуче просування" на догоду Путіну – ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що російські окупанти готуються до оточення Куп'янська і форсування річки Оскіл, а також продовжують "повзуче просування" на догоду правителю Росії Володимиру Путіну, який не збирається закінчувати війну.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська розширюють свої позиції на північ від Куп'янська в рамках довгострокових оперативних зусиль, спрямованих на витіснення українських сил зі східного (лівого) берега річки Оскіл.

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Окупанти нещодавно активізували наступальні операції на північ від Куп'янська, зокрема поблизу Дворічної, як частину ширшої інтенсифікації на Куп'янському, Борівському та Лиманському напрямках.

Геолокаційні дані, опубліковані 30 і 31 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп'янська і на західному березі річки Оскіл), на південну околицю Західного (на південний захід від Дворічної) і на північ уздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська (на північний схід від Дворічної).

Російські війська також використовують механізовані атаки для розширення своїх позицій на північ від Куп'янська.

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Як повідомляється, підрозділи 6-ї загальновійськової армії РФ (Ленінградський військовий округ) відіграють провідну роль у російських зусиллях з розширення позицій на північ від Куп'янська.

Дослівно: "Темпи російських наступальних операцій на цій ділянці фронту загалом були значно нижчими, ніж деінде на сході України протягом більшої частини 2024 року, і російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, добре відпочили і підготувалися до початку багатомісячної кампанії з оточення Куп'янська".

Деталі: Російські військові, схоже, не мають значних незадіяних резервів, які можна було б спрямувати на ці зусилля, але російське військове командування може бути готове передислокувати передові підрозділи з інших ділянок фронту, щоб скористатися будь-якими значними тактичними перевагами в районі Дворічної-Куп'янська.

Частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Московський військовий округ) також беруть участь в оточенні Куп'янська і намагаються просунутися на схід від Куп'янська та розширити російський виступ на південь від Куп'янська в районі Кругляківки, ймовірно, для того, щоб підготуватися до наступу на південь від Куп'янська, форсування річки Оскіл і тиску на Борову.

Дослівно: "Російське військове командування продемонструвало, що воно готове брати участь в операціях, які можуть тривати від шести до дев'яти місяців. Воно, ймовірно, діє, виходячи з припущення або знання того, що Путін не має наміру закінчувати війну в Україні в найближчому майбутньому".

Деталі: Російські війська поступово працюють над тим, щоб витіснити українські війська зі східного берега річки Оскіл з зими 2023-2024 років, і російське військове командування раніше депріоритизувало лінію Куп'янськ-Борова-Лиман на користь інших оперативних зусиль в Україні".

Дослівно: "Оточення Куп'янська майже напевно буде багатомісячним зусиллям, яке вимагатиме від російських військ закрити прогалину шириною 25-30 кілометрів, а також форсувати річку Оскіл, захоплювати невеликі населені пункти, що трапляються на їхньому шляху, та відбивати контратаки України.

Російське командування, схоже, не переймається швидкістю чи послідовністю свого просування в Україні, ймовірно, тому, що вважає, що війна триватиме доти, доки Росія не завдасть військової поразки Україні".

Деталі: Експерти нагадують, що Путін раніше сформулював теорію "перемоги", яка передбачає, що російські військові зможуть продовжувати поступове, повзуче просування в Україні до нескінченності, і неодноразово вказував, що він не зацікавлений у вирішенні війни на будь-яких умовах, окрім тих, які він продиктує.

Дослівно: "Путінське командування засвоює ці заяви і, ймовірно, приходить до логічного висновку, що Путін не зацікавлений у завершенні війни і має намір продовжувати воювати доти, доки не досягне своїх цілей в Україні, які полягають у поваленні нинішньої української влади і категоричному знищенні української армії".

Деталі: Фахівці зазначають, що здатність Росії продовжувати повільне оточення населених пунктів замість того, щоб спробувати провести швидкий механізований маневр, який прориває українську лінію оборони і швидко досягає оперативно значущих успіхів, у середньостроковій і довгостроковій перспективі залежить від здатності РФ постачати велику кількість особового складу і матеріальних засобів, необхідних для підтримання цих операцій.

Крім того, російські війська також активізують свої зусилля, щоб закрити українську "кишеню", що залишилася на захід від Курахового.

Дослівно: "Російські війська, ймовірно, мають на меті закрити або зруйнувати українську "кишеню" на захід від Курахового, щоб звільнити російські сили, які діють у цьому районі, для наступальних операцій в інших місцях, таких як просування до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями з напрямку Покровська або Великої Новосілки, як це вже оцінював раніше ISW".

Ключові висновки ISW за 31 січня: