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Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на €200 млн

Іванна Костіна, Українська правдаП'ятниця, 31 січня 2025, 14:13
Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на €200 млн
Фото: Getty Images

Фінляндія передасть Україні 27-й пакет військової допомоги на суму майже у 200 млн євро. 

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на пресреліз фінського Міноборони

Пряма мова міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена: "Цей пакет вартістю майже 200 млн євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на фронті.

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Не можна послаблювати хватку, а навпаки, саме в цей момент підтримка має бути ще більше посилена. Цього тижня я обговорював це з моїми північноєвропейськими колегами, і всі дотримуються тієї ж лінії. Збройна допомога підтримує право незалежних націй на існування і захищає людські життя в Україні".

Деталі: Рішення про новий пакет допомоги президент Фінляндії ухвалив 31 січня 2025 року на підставі пропозиції уряду.

За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.

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З оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, ніякої додаткової інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки або графік надання допомоги у відомстві традиційно не надають.

При наданні допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони Фінляндії.

"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України є найважливішим елементом у цьому процесі зараз", – пояснив фінський міністр.

Передісторія:

Фінляндіядопомога Україніросійсько-українська війна
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