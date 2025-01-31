Фінляндія надасть Україні пакет військової допомоги на €200 млн
Фінляндія передасть Україні 27-й пакет військової допомоги на суму майже у 200 млн євро.
Джерело: "Європейська правда", з посиланням на пресреліз фінського Міноборони
Пряма мова міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена: "Цей пакет вартістю майже 200 млн євро був сформований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захистити себе в гострій ситуації на фронті.
Не можна послаблювати хватку, а навпаки, саме в цей момент підтримка має бути ще більше посилена. Цього тижня я обговорював це з моїми північноєвропейськими колегами, і всі дотримуються тієї ж лінії. Збройна допомога підтримує право незалежних націй на існування і захищає людські життя в Україні".
Деталі: Рішення про новий пакет допомоги президент Фінляндії ухвалив 31 січня 2025 року на підставі пропозиції уряду.
За оцінками, заміна засобів, що увійшли до цієї партії, обійдеться Фінляндії приблизно в 198 млн євро. Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією Україні, наразі становить 2,5 млрд євро.
З оперативних міркувань та з метою безпечної доставки допомоги, ніякої додаткової інформації про конкретний зміст пакета, спосіб доставки або графік надання допомоги у відомстві традиційно не надають.
При наданні допомоги були враховані як потреби України, так і ресурсна ситуація Сил оборони Фінляндії.
"Від нас, європейців, залежить, як розвиватиметься безпека в Європі. Забезпечення незалежності та обороноздатності України є найважливішим елементом у цьому процесі зараз", – пояснив фінський міністр.
Передісторія:
- На початку грудня Фінляндія передала Україні 26-ту партію оборонної допомоги з зимовим спорядженням.
- А на початку січня Фінляндія доставила в Україну вантажівку із засобами індивідуального захисту та хімічними детекторами для забезпечення рятувальних служб країни.