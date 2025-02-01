У Рівненському ТЦК стався вибух: є загиблий і 6 поранених

У будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.

Джерело: поліція Рівненської області, Рівненський обласний ТЦК та СП

місце події, фото поліції

Дослівно поліція: "На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція.

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Подія сталася сьогодні о 16:15, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події".

Дослівно ТЦК: "Сьогодні близько 16.00 у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.

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Інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки.

Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів".

Що передувало: 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".