У Рівненському ТЦК стався вибух: є загиблий і 6 поранених
У будівлі Рівненського обласного ТЦК та СП в суботу вдень стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, 6 дістали поранень.
Джерело: поліція Рівненської області, Рівненський обласний ТЦК та СП
Дослівно поліція: "На місці вибуху у Рівненському ТЦК та СП працює поліція.
Подія сталася сьогодні о 16:15, у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.
Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події".
Дослівно ТЦК: "Сьогодні близько 16.00 у приміщенні Рівненського обласного ТЦК та СП стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту.
Інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки.
Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів".
Що передувало: 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин Полтавської області під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру невідомий з рушниці застрелив військовослужбовця Полтавського ТЦК, забрав його автомат та втік з одним з мобілізованих. Пізніше в поліції повідомили про затримання обох фігурантів по "гарячих слідах".