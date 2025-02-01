Січень у Києві: 5 загиблих, 7 поранених, руйнування майже в усіх районах
У січні внаслідок ударів РФ у Києві загинуло 5 людей, 7 дістали поранено, руйнування зафіксовано майже в усіх районах міста.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова: "Протягом місяця противник здійснив 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар.
На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 – отримали поранення.
Ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:
- Дарницький – 3 рази;
- Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський – по 2 рази;
- Дніпровський, Святошинський, Шевченківський – по 1 разу".
Деталі: Крім того, Ткаченко повідомив, що лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. За його словами, це чергова спроба "посіяти паніку, паралізувати місто".
Що передувало: 1 січня внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА на Київ загинуло подружжя науковців – Ігор Зима та Олеся Сокур.
18 січня внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинуло троє людей, ще троє постраждали.