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Січень у Києві: 5 загиблих, 7 поранених, руйнування майже в усіх районах

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 18:27
Січень у Києві: 5 загиблих, 7 поранених, руйнування майже в усіх районах
наслідки ракетного обстрілу Києва 18 січня, фото ДСНС

У січні внаслідок ударів РФ у Києві загинуло 5 людей, 7 дістали поранено, руйнування зафіксовано майже в усіх районах міста.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова: "Протягом місяця противник здійснив 13 атак дронами-камікадзе та 1 ракетний удар.

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На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 – отримали поранення.

Ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:

  • Дарницький – 3 рази;
  • Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський – по 2 рази;
  • Дніпровський, Святошинський, Шевченківський – по 1 разу".

Деталі: Крім того, Ткаченко повідомив, що лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. За його словами, це чергова спроба "посіяти паніку, паралізувати місто".

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Що передувало: 1 січня внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА на Київ загинуло подружжя науковців – Ігор Зима та Олеся Сокур.

18 січня внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинуло троє людей, ще троє постраждали.

Київвійнаракетний ударбезпілотники
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