Росія атакувала Київ балістикою: троє загиблих
Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".
Джерело: Повітряні Сили, мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС
Деталі: О 05:50 в місті оголосили повітряну тривогу.
За словами Кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.
Пряма мова Ткаченко: "За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий".
Пізніше Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.
Дослівно Кличко: "Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.
Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.
У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання".
Оновлено: О 07:05 ранку Ткаченко знову повідомив про збільшення числа постраждалих. Згодом ця інформація виявилася помилковою.
Передісторія:
- О 04:57 у Києві оголосили повітряну тривогу через російські ударні безпілотники, а о 05:46 – відбій. Вибухи пролунали через кілька хвилин після відбою.