Росія атакувала Київ балістикою: троє загиблих

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".

Джерело: Повітряні Сили, мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС

Деталі: О 05:50 в місті оголосили повітряну тривогу.

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За словами Кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.

Пряма мова Ткаченко: "За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий".

Пізніше Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.

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Дослівно Кличко: "Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

Фото з Facebook Natasya Nagorna

У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання".

Фото з Facebook Natasya Nagorna

Оновлено: О 07:05 ранку Ткаченко знову повідомив про збільшення числа постраждалих. Згодом ця інформація виявилася помилковою.

Фото з Facebook Natasya Nagorna

Передісторія: