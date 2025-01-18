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Росія атакувала Київ балістикою: троє загиблих

Іван Д'яконовСубота, 18 січня 2025, 07:06
Росія атакувала Київ балістикою: троє загиблих
фото: ДСНС

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ уранці загинуло три людини, ще троє постраждалих. У місті зафіксовано займання, падіння уламків і пошкодження об’єктів інфраструктури, зокрема станції метро "Лукʼянівська".

Джерело: Повітряні Силимер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, ДСНС

Деталі: О 05:50 в місті оголосили повітряну тривогу.

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За словами Кличка, внаслідок атаки сталося займання нежитлової будівлі в Шевченківському районі, а також пошкодження житлових будинків. У Деснянському районі зафіксоване падіння уламків.

Пряма мова Ткаченко: "За оперативними даними у Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки 1 загиблий".

Пізніше Ткаченко повідомив, що кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до трьох.

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Дослівно Кличко: "Також у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.

Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

 
Фото з Facebook Natasya Nagorna

У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання".

 
Фото з Facebook Natasya Nagorna

Оновлено: О 07:05 ранку Ткаченко знову повідомив про збільшення числа постраждалих. Згодом ця інформація виявилася помилковою

 
Фото з Facebook Natasya Nagorna

Передісторія: 

  • О 04:57 у Києві оголосили повітряну тривогу через російські ударні безпілотники, а о 05:46 – відбій. Вибухи пролунали через кілька хвилин після відбою.

Київжертви
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