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Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 8, серед них – дитина

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 18:42
Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 8, серед них – дитина
наслідки удару по Полтаві, фото ДСНС

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 8 осіб, з яких одна дитина.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, з них – 1 дитина.

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Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи".

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Що передувало: Перед цим у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару по Полтаві зросла до 17 осіб.

З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.

Раніше було відомо про 7 загиблих, про дітей серед них не повідомлялося.

Полтаваракетний удардіти
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