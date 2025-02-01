Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 8, серед них – дитина
Субота, 1 лютого 2025, 18:42
Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Полтаві зросла до 8 осіб, з яких одна дитина.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, з них – 1 дитина.
Реклама:
Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи".
РЕКЛАМА:
Що передувало: Перед цим у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих внаслідок удару по Полтаві зросла до 17 осіб.
З них 4 дітей – віком 3 місяці, 2, 8 і 12 років.
Раніше було відомо про 7 загиблих, про дітей серед них не повідомлялося.