Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура

Катерина ТищенкоСубота, 1 лютого 2025, 19:48
Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура
Місцеві жителі у школі-інтернаті в Суджі у серпні 2024 року, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський у відеозверненні в Facebook

Пряма мова: "1 лютого 2025 року о 17:54 Збройні сили РФ таки нанесли удар по школі-інтернат міста Суджі. 95 людей опинились під завалами.

Реклама:

З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед них більшість людей – літнього віку та лежачі.

Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи".

Що передувало: Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату в місті Суджа, де перебувають літні люди, тоді внаслідок удару одна жінка загинула.

Курська область Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
Спецпредставник Трампа заявив, що Україна має провести вибори після "перемирʼя"
фотоУ Києві затримали агентку РФ зі Львова, яка планувала теракт біля будівлі СБУ
На Полтавщині невідомий застрелив військовослужбовця ТЦК, його затримали
У всіх областях скасували екстрені відключення світла
У ГУР відповіли Фіцо, який звинуватив "Грузинський легіон" в причетності до протестів
Усі новини...
Курська область
Російська омбудсман розповіла, що українські військові ділилися їжею з жителями Курщини
Сили оборони знищили командний пункт окупантів у Курській області
ССО прокоментували відвід військ КНДР на Курщині
Останні новини
20:45
відеоВ інтернаті Суджі під час удару РФ перебували люди, які готувалися до евакуації – Генштаб
20:35
Зеленський: Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні
20:11
Маск витратив понад $290 млн на підтримку Трампа на виборах
19:59
Покровськ під постійним вогнем: ще один цивільний загинув, іншого поранено
19:56
футболЩе один гравець збірної України перейшов у турецький "Трабзонспор"
19:48
Росіяни вдарили по інтернату в Суджі, 95 людей під завалами – військова комендатура
19:37
Тайвань заборонив усім державним установам використовувати DeepSeek
19:22
У Придністровʼї не виключають, що скоро знову сядуть на російський газ
19:13
СБУ викрила проросійську організацію, що намагалася створити "повстанський рух"
18:57
Топвійськовий НАТО висловився про вимогу Трампа у 5% ВВП на оборону
Усі новини...
Реклама:
Реклама: