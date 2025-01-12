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Росіяни вдарили по інтернату для літніх людей у Суджі, є загибла – військова комендатура

Катерина ТищенкоНеділя, 12 січня 2025, 16:29
Росіяни вдарили по інтернату для літніх людей у Суджі, є загибла – військова комендатура
Місцеві жителі у школі-інтернаті в Суджі у серпні 2024 року, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Увечері 11 січня російські війська завдали авіаударів в районі інтернату для літніх людей у місті Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок удару одна жінка загинула.

Джерело: пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вчора ввечері російська авіація завдала двох авіаційних ударів в район інтернату міста Суджі. В результаті чого одна жінка отримала рвану рану руки, станом на ранок ця жінка померла.

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Приміщення інтернату дуже пошкоджене, вибиті всі вікна, двері. На сьогоднішній день постало велике питання, куди переміщувати людей, як зігріти цих людей.

Люди всі літнього віку, дуже багато людей мають інвалідність, хворобу Паркінсона, після інсульту, є одна особа з психічним захворюванням. Стан людей на даний момент досить тяжкий".

Деталі: Дмитрашківський додав, що в інтернаті перебуває понад 70 людей.

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Відповідаючи на питання, скільки цивільних залишаються в Суджі, він сказав: "Якщо брати весь район, який контролюють ЗСУ, то цих людей близько 2 тисяч".

За словами пресофіцера, за весь час перебування українських військових на території Суджанського району внаслідок обстрілів загинуло 36 цивільних осіб, понад 100 отримали поранення, природною смертю померли 70 людей.

Що передувало: 8 січня Дмитрашківський заявив, що Росія активізувала обстріли міста Суджа Курської області та прилеглих до нього сіл.

РосіяКурська область війна
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