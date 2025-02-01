В інтернаті Суджі під час удару РФ перебували люди, які готувалися до евакуації – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що під час атаки росіян на інтернат у місті Суджа там перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Наслідки удару РФ по інтернату міста Суджа 1 лютого, відео: Генштаб ЗСУ pic.twitter.com/49XUnYn4ZD Реклама: February 1, 2025

Дослівно: "Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано.

На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації.

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Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні – місцеві жителі, серед яких жінки та діти".

Деталі: У Генштабі підкреслили, що наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.

Що передувало: Раніше пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські війська 1 лютого завдали удару по школі-інтернату міста Суджа Курської області РФ, яке контролюється Україною, внаслідок чого 95 людей опинилися під завалами.