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Макрон порадив США зосередитись на Китаї і застеріг від запровадження мит проти ЄС

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 лютого 2025, 09:43
Макрон порадив США зосередитись на Китаї і застеріг від запровадження мит проти ЄС
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції. Він вважає, що першою проблемою США є Китай.

Джерело: Макронв інтерв'ю мовнику CNN, передає "Європейська правда"

Деталі: Макрон закликав Вашингтон замість розв'язування "торгової війни" з ЄС сфокусуватися на протистоянні Китаю, кризі на Близькому Сході та війні в Україні.

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Пряма мова Макрона: "Європа для вас союзник, і якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями та питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, як я вважаю, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, загрожуючи їй тарифами".

Більше деталей: Макрон заявив, що інтеграція створення вартості між США та Європою – надзвичайно висока.

"Це означає, що якщо ви накладете тарифи на багато секторів, це збільшить вартість і створить інфляцію в США", – додав він.

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Раніше Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти ЄС, посилаючись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній і його великий торговий дефіцит у торгівлі товарами.

Він не надав подробиць про те, коли будуть прийняті ці заходи і чи зможе блок домовитися про відстрочку, як це зробили Канада і Мексика. Міністри торгівлі ЄС зустрілися у вівторок у Варшаві, щоб обговорити його погрози.

Передісторія:

  • Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас раніше наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам. 
  • Після цього ЗМІ повідомляли, що ЄС може вдарити по Кремнієвій долині заходами у відповідь через механізм, який в Брюсселі дехто називає "базукою".
  • А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заперечив заяву Трампа щодо того, що торгівля з Європою є "звірством", стверджуючи, що США мають "величезне" позитивне сальдо в торгівлі послугами з Європою.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди"Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів

ФранціяСШАМакрон
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