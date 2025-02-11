Кремль з перших тижнів війни дозволив жорстокі катування українських військовополонених – WSJ

У перші тижні після початку вторгнення в Україну керівництво російської пенітенціарної системи зняло всі обмеження на застосування насильства до військовополонених. Це рішення стало початком багаторічних систематичних катувань українських полонених у російських в’язницях.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: За інформацією видання, у березні 2022 року, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, генерал-майор Ігор Потапенко, начальник в’язниць Санкт-Петербурга, звернувся з прямим посланням до підрозділів спеціального призначення пенітенціарної служби, які мали наглядати за притоком ув’язнених з війни.

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"Будьте жорстокими, не жалійте їх", – сказав Потапенко.

Він оголосив, що звичайні правила більше не застосовуватимуться. Не буде жодних обмежень щодо насильства. Він також скасував вимогу використовувати натільні камери для фіксації дій охоронців, які є обов’язковими в інших російських в’язницях.

Подібні інструкції отримали й інші підрозділи по всій країні – з Бурятії, Москви, Пскова та інших регіонів, пише видання. До тюремних адміністрацій по всій Росії були розіслані листи з наказом звільнити поверхи, крила і навіть цілі в’язниці.

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Дослівно: "Ці наради дали початок майже трьом рокам безперервних і жорстоких катувань українських військовополонених. Охоронці застосовували електричний струм до геніталій в’язнів, поки не розряджалися акумулятори. Вони били в’язнів, завдаючи максимальної шкоди, експериментуючи, щоб дізнатися, який тип зброї завдає найбільшого болю. Медичну допомогу не надавали, що дозволяло розвиватися гангрені й призводило до ампутацій кінцівок".

Деталі: Колишні охоронці підтвердили, що наказ Потапенка сприймався як карт-бланш на насильство.

Одним із перших українських військовополонених став Павло Афісов, який потрапив у полон у Маріуполі в перші місяці війни. Протягом 2,5 років 25-річного хлопця перевозили з в’язниці до в’язниці, перш ніж він був звільнений у жовтні 2024 року.

Після прибуття до в’язниці у Тверській області Росії, на північ від Москви, охоронці завели його до кімнати медичного огляду, наказали роздягнутися догола та кілька разів ударили електрошокером.

Дослівно: "Коли все закінчилося, йому сказали кричати "слава Росії, слава спецназу", а потім наказали вийти до передньої частини кімнати – все ще голим – і заспівати російський і радянський гімни. Коли він сказав, що не знає слів, охоронці знову побили його кулаками та кийками".

Деталі: За словами колишніх охоронців і правозахисників, таке насильство слугувало російській владі певній меті: зробити в'язнів більш податливими для допитів і зламати їхню волю до боротьби.

Жорстокість виснажила "будь-яку волю або здатність боротися знову, якщо їх коли-небудь обміняють", – сказав Володимир Осєчкін, який очолює російську правозахисну організацію Gulagu.net і допоміг російським офіцерам пенітенціарної системи покинути країну і дати свідчення в Міжнародному кримінальному суду.