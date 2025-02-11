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Українська сталь потрапить під мита Трампа: у Києві шукають рішення

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоВівторок, 11 лютого 2025, 14:17
Українська сталь потрапить під мита Трампа: у Києві шукають рішення
Юлія Свириденко. фото з Facebook міністерки

Україна продовжить активну роботу з партнерами, щоб знайти оптимальне для металургійної галузі рішення до початку дії запроваджених Сполученими Штатами тарифів.

Джерело: перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко у Х (Twitter) після того, як американський президент Дональд Трамп ухвалив рішення ввести 25% тарифи на імпорт сталі та алюмінію, цитує "Європейська правда"

Деталі: 10 лютого Трамп підписав указ, яким скасував тимчасове звільнення України від мит на імпорт сталі та виробів з неї.

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В указі йдеться про те, що з 12 березня 2025 року всі попередні винятки для України щодо імпорту сталі та похідних виробів зі сталі будуть скасовані. 

Починаючи з цієї дати, до України, як і до всіх інших країн, буде застосовуватися мито в розмірі 25%.

Трамп стверджує, що від скасування мит на українську сталь виграли не українські, а європейські виробники. В указі йдеться про те, що імпорт з України залишився на рівні 0,5% від загального імпорту США, тоді як імпорт з ЄС зріс з 11,2% до 14,8%. 

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Свириденко заявила, що Міністерство економіки доклало всіх зусиль, "щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США". 

"Рішення США із 12 березня запровадити мито на нашу сталь закономірно вплине на металургійну галузь, яка постраждала від російської агресії", – заявила вона. 

Водночас українська міністерка запевнила, що й надалі налаштована на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня.

Зауважимо, ще до офіційного оголошення Європейська комісія назвала таке рішення Трампа "незаконним і контрпродуктивним".

А французький президент Емманюель Макрон переконаний, що запровадження американських мит на товари з Європейського Союзу може нашкодити американській економіці, викликавши зростання інфляції.

11 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що необґрунтовані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.

санкціїСШАекономіка
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