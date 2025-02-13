Рютте та Трюдо обговорили роль НАТО у підтримці оборони України
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердили непохитну підтримку України.
Джерело: заява, яку опублікував офіс канадського прем’єра, "Європейська правда"
Деталі: 12 лютого Трюдо та Рютте зустрілися. Під час зустрічі вони підкреслили важливість єдності між членами НАТО у реагуванні на глобальні виклики безпеці, посиленні співпраці в галузі морської і арктичної безпеки і подоланні регіональної нестабільності.
Вони також підтвердили роль НАТО в забезпеченні глобальної стабільності і наголосили на непохитній підтримці України, яка продовжує боротися проти російської агресії.
Лідери обговорили роль НАТО в підтримці оборони України і наголосили на важливості продовження тиску на Росію.
"Вони підкреслили, що не може бути стійкого миру в Європі без безпеки для України і що будь-який мирний результат суперечки має включати Україну", – зазначили у заяві.
12 лютого Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією щодо війни в Україні.
Також він сказав, що якщо лідер РФ Володимир Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то на нього чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу.