Рютте та Трюдо обговорили роль НАТО у підтримці оборони України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердили непохитну підтримку України.

Джерело: заява, яку опублікував офіс канадського прем’єра, "Європейська правда"

Деталі: 12 лютого Трюдо та Рютте зустрілися. Під час зустрічі вони підкреслили важливість єдності між членами НАТО у реагуванні на глобальні виклики безпеці, посиленні співпраці в галузі морської і арктичної безпеки і подоланні регіональної нестабільності.

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Вони також підтвердили роль НАТО в забезпеченні глобальної стабільності і наголосили на непохитній підтримці України, яка продовжує боротися проти російської агресії.

Лідери обговорили роль НАТО в підтримці оборони України і наголосили на важливості продовження тиску на Росію.

"Вони підкреслили, що не може бути стійкого миру в Європі без безпеки для України і що будь-який мирний результат суперечки має включати Україну", – зазначили у заяві.

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12 лютого Рютте заявив, що його не непокоять повідомлення про можливі контакти між США і Росією щодо війни в Україні.

Також він сказав, що якщо лідер РФ Володимир Путін нині нападе на Північноатлантичний альянс, то на нього чекає неминучий програш, але за кілька років Росія може становити більшу загрозу.