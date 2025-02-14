Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко П'ятниця, 14 лютого 2025, 17:34
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
Джей Ді Венс, фото: CNN

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з жорсткою критикою підходів ЄС щодо протидії пропаганді, у тому числі російській.

Джерело: виступ Венса на Мюнхенській безпековій конференції, кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Основну частину своєї промови він присвятив  критиці політики ЄС щодо протидії фейкам і пропаганді.

Реклама:

Віцепрезидент розпочав з заяви, що на думку США, зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики. "Роками нам говорили, що ми допомагаємо вам заради для спільних цінностей", – нагадав він, після чого взявся доводити, що європейські цінності для нової влади США вже нерелевантні, оскільки заходи Європи щодо боротьби з пропагандою, на його переконання, обмежують свободу слова.

Як приклад, що доводить цю тезу, він навів скасування виборів президента Румунії через російське втручання.

"Ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі… Але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою у соцмережах на кілька тисяч доларів  – то може ця демократія не була аж такою сильною?", – зі знущанням заявив він.

РЕКЛАМА:

Венс наголосив, що через ці міркування він не бачить простору також для співпраці у сфері безпеки.

"Не може бути безпеки, якщо ви боретесь з думками, з вірою ваших людей", – заявив віцепрезидент.  "Якщо ви боїтеся голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе, і ви нічого не дасте Америці", – наголосив він.

Попри такі жорсткі заяви, у виступі Венса не прозвучало деталей щодо того, якими будуть практичні дії США, виходячи з цієї логіки. Примітно також, що у виступі на Мюнхенській безпековій конференції він взагалі не згадав про питання "жорсткої безпеки", як-то російську війну проти України.

Зараз, на думку президента України, Європа єднається навколо України через Трампа.

Водночас очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Мюнхені, що з деякими коментарями США можна погодитись.

СШАЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Віцепрезидент США: Америка не допомагатиме Європі, бо та бореться з пропагандою
ЗМІ дізналися, яку команду збирає Путін для переговорів зі США щодо України
Уряд заборонив направляти на ВЛК людей з інвалідністю
фотоСБУ показала уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС
Глава МВС: На ЧАЕС розбирають захисне покриття арки над саркофагом
Усі новини...
США
Зеленський почав зустріч в Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
ЗМІ дізналися, яку команду збирає Путін для переговорів зі США щодо України
Останні новини
19:23
Туск: з Боснії до Польщі депортували росіянина, який готував диверсії
19:14
футболАльтернатива Стамбулу. Що відомо про турецький "Трабзонспор", за який грають троє українців
19:13
Міністр оборони Нідерландів: "перемирʼя" в Україні посилить загрозу для Балтії
19:01
Кабмін врегулював видачу паспортів чоловікам за кордоном
18:47
Зеленський почав зустріч в Мюнхені з віцепрезидентом США Венсом
18:34
Війна завдала Україні збитків на 170 мільярдів доларів – KSE Institute
18:25
Зеленський: Я не планую зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна
18:16
Зеленський розкритикував політику США стосовно України в НАТО
18:16
Любов посеред війни. 12 зворушливих історій кохання від УП.Життя, які ви могли пропустити
18:07
Пісторіус різко відповів віцепрезиденту США на його критику демократії в ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: