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Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 15 лютого 2025, 19:14
Макрон збирає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа – Сікорський
Емманюель Макрон, фото Getty Images

За словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на терміновий саміт у Парижі для обговорення дій нового президента США Дональда Трампа.

Джерело: Сікорський, заяву якого наводить Politico, пише "Європейська правда"

Деталі: Польський міністр очікує, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять проблеми, створювані Трампом.

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"Я дуже радий, що президент Макрон скликав наших лідерів до Парижа", – сказав Сікорський.

За словами глави МЗС Польщі, метод роботи Трампа "росіяни називають "разведка боем".

"Ви тиснете і дивитеся, що відбувається, а потім міняєте позицію. ... І ми повинні відповісти", – сказав польський міністр.

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За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок.

Наразі незрозуміло, чи будуть на зустрічі присутні всі лідери ЄС, чи тільки невелика група країн, а також чи будуть запрошені інші європейські лідери, наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який разом із Сікорським брав участь у Мюнхенській безпековій конференції, не підтвердив і не спростував інформацію про екстрений саміт.

Пізніше Сікорський повідомив, що в понеділок на запрошення Макрона на зустріч вирушить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Що передувало: Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запропонував провести термінове засідання Європейської ради, щоб виробити спільну позицію щодо місця Європи у мирних переговорах щодо війни РФ проти України.

Під час Мюнхенської безпекової конференції генерал Кіт Келлог заявив, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

Як відомо, ця позиція повністю розходиться з позицією держав ЄС, які заявляють, що мирна угода без Європи – не варіант.

МакронТрампЄСПольща
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